Reggio Calabria, continua l’attività di Linfovita: domani terzo incontro sui “Linfomi follicolari”

19 Novembre 2021 15:31

Continua l’attività di Linfovita: domani terzo incontro a Reggio Calabria sui “Linfomi follicolari”

Continua l’attività di Linfovita per promuovere e approfondire la conoscenza sui Linfomi. Per il terzo incontro del progetto “Un medico per amico”, domani mattina alle ore 9 presso la “Luna Ribelle”, un meeting sui “Linfomi follicolari” al quale prenderanno parte esperti del settore e gli stessi pazienti che presenteranno i loro personali casi clinici, parlando della malattia da una prospettiva diversa con lo scopo di condividere la loro esperienza, dalla diagnosi alla cura, fino alla guarigione.

“Questi appuntamenti hanno l’obiettivo di trasmettere messaggi positivi alla collettività in termini di lotta e sopravvivenza ai linfomi e dare sempre più risalto alla centralità del paziente – affermano i responsabili dell’evento, Caterina Stelitano e Massimo Federico -. Ogni paziente non ha soltanto bisogno di ricevere le migliori cure, ma anche di stringere un’alleanza terapeutica con il proprio medico, basata sulla fiducia, sull’ascolto e sull’impegno reciproco perché quando si combatte insieme, è più facile raggiungere l’obiettivo comune, che è quello della guarigione. Il carattere distintivo di Linfovita è rappresentato proprio dalla partecipazione attiva dei pazienti che, ogni giorno, danno testimonianza di quello che è il claim dell’associazione stessa: “Speranza alla vita e Fiducia alla ricerca”.

L’evento, moderato dalla giornalista Eva Giumbo, dopo i saluti dell’ematologa Stelitano e dei dottori Bruno Martino e Francesco Araniti, approfondirà temi quali la “Diagnosi di un linfoma follicolare” con la dottoressa Teresa Marafioti, “Dopo la diagnosi la stadiazione: ruolo della PET” con il dottor Giorgio Restifo e “La terapia iniziale e la valutazione della risposta clinico-molecolare” con il dottor Massimo Gentile. Si occuperà di “Radioterapia” il dottor Carmelo Tuscano e “Cosa fare quando la malattia si ripresenta” il dottor Massimo Federico mentre esaminerà “I controlli dopo la terapia: una scelta equilibrata tra costi e benefici” il dottor Marco Rossi. Un appuntamento che mira a diffondere la consapevolezza su queste malattie ma anche, un importante momento di confronto e approfondimento tra gli operatori sanitari che si impegnano ogni giorno per prendersi cura delle persone che vivono con il linfoma.