Reggio Calabria, incidente sul raccordo autostradale nei pressi dello svincolo di Spirito Santo: traffico paralizzato [FOTO]

10 Novembre 2021 10:44

Reggio Calabria, l’incidente è stato tra un furgone e un’auto

Un incidente stradale si è verificato questa mattina sul raccordo autostradale di Reggio Calabria in carreggiata sud nei pressi dello svincolo di Spirito Santo. Il tamponamento è avvenuto tra un furgone e un’auto, per fortuna sembra non ci siano feriti. Sul posto sono intervenuti gli Agenti della Polizia Stradale e il carroattrezzi che sta rimuovendo i mezzi per ripristinare la viabilità. Oltre un chilometro di coda che arriva fino allo svincolo di Cardinale Portanova, il traffico è completamente paralizzato.