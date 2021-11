25 Novembre 2021 19:02

Reggio Calabria: incidente stradale tra dye auto nei pressi dello svincolo di Modena, le immagini live

Un incidente stradale si è verificato poco fa a Reggio Calabria nei pressi dello svincolo di uscita di Modena in direzione Sud. Lo scontro, un tamponamento, è avvenuto tra due auto e non sono noti i motivi del sinistro. L’impatto ha creato notevoli disagi agli automobilisti in transito, tanto che la fila inizia dallo svincolo di Spirito Santo. In alto la FOTOGALLERY completa.