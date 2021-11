30 Novembre 2021 18:45

Reggio Calabria, l’incidente si è verificato questo pomeriggio sul raccordo autostradale

Un incidente si è verificato questo pomeriggio sul raccordo autostradale di Reggio Calabria e precisamente all’altezza dello svincolo di Cardinale Portanova in direzione nord. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia Stradale che stanno ricostruendo la dinamica e regolando il traffico che al momento sta subendo qualche rallentamento. Al momento non si conoscono le cause dell’incidente ne ulteriori dettagli sul sinistro.