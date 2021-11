24 Novembre 2021 21:36

Reggio Calabria: in distribuzione gli avvisi di pagamento del saldo Tari 2021. Se il contribuente non riceve l’avviso può scaricarlo sul sito di Hermes Servizi

Hermes Servizi Metropolitani di Reggio Calabria comunica “che sono in distribuzione gli avvisi di pagamento relativi al saldo Tassa Rifiuti anno 2021 (Ta.Ri.). Il saldo è pari al 25 % di quanto dovuto, quantificato sulla base dell’importo annuo complessivo. Il presente calcolo prevede l’applicazione del tributo provinciale TEFA (ex tributo provinciale pari al 5% ), calcolato per l’importo dovuto per l’intero anno. Se il contribuente non riceve l’avviso può scaricarlo da http://www.hermesrc.it/downloads.aspx”.