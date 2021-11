Reggio Calabria, il commissario del GOM Jole Fantozzi nominata dirigente del dipartimento Tutela della Salute della Regione

27 Novembre 2021 14:31

Reggio Calabria: Roberto Occhiuto ha deciso di puntare forte su Iole Fantozzi, già dirigente all’Ao di Cosenza e commissario del Grande Ospedale Metropolitano

La Giunta regionale guidata da Roberto Occhiuto ha nominato il nuovo dirigenti generale del dipartimento Sanità. L’ex capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati ha deciso di puntare forte su Iole Fantozzi, già dirigente all’Ao di Cosenza e commissario del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Succede al reggente Giacomino Brancati.

Calabria, Occhiuto: “Fantozzi e Moroni nuovi direttori generali dei Dipartimenti Sanità e Infrastrutture”

“Nella serata di ieri ho nominato Iole Fantozzi nuovo direttore generale del Dipartimento Sanità, e Claudio Moroni nuovo direttore generale del Dipartimento Infrastrutture. Due figure professionali di altissimo livello che daranno un grande contributo alla macchina burocratica della Regione Calabria. A loro i miei migliori auguri; e un ringraziamento ai direttori generali uscenti, Giacomino Brancati e Domenico Pallaria, per il lavoro svolto in questi anni”. Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Calabria, Nesci: “con Iole Fantozzi ci sarà il rilancio del Dipartimento Sanità”

“La nomina di Iole Fantozzi al vertice del Dipartimento Salute della Regione Calabria è un’ottima notizia per i cittadini. Ho avuto modo di collaborare con lei per diversi anni e apprezzarne le capacità manageriali: con la sua grande professionalità e determinazione può avviarsi un percorso di rilancio del Dipartimento che, da sempre, è un punto debole benché cruciale dell’assistenza sanitaria e territoriale della regione. Attraverso i decreti Calabria abbiamo fornito alla Regione risorse e personale, ora è necessario continuare a rafforzare le strutture con profili che assicurino competenza e onestà. Alla direttrice Iole Fantozzi i migliori auguri di buon lavoro”. Lo dichiara la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci.