3 Novembre 2021 18:16

Reggio Calabria, il “Vinci” vola a Milano per le Olimpiadi Internazionali di Astronomia. Trunfio, Luppino e Carbone gli studenti che faranno parte della squadra azzurra

Tre giovani studenti del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria rappresenteranno l’Italia alle Olimpiadi Internazionali di Astronomia previste il prossimo 5 novembre a Milano. Si tratta di Ilenia Trunfio, della classe 2G, di Chiara Luppino, della 3 A e di Marco Carbone della 4 H. Gli allievi, assieme ad altri tre coetanei provenienti da altrettanti licei nazionali, si sono classificati primi tra ben 5142 concorrenti, superando le tre fasi della selezione: quella di istituto, la regionale e la nazionale. “Il risultato ottenuto dai nostri studenti ci riempie di orgoglio – commenta il Dirigente Scolastico del Liceo “Vinci”, Giuseppina Princi – perché premia l’impegno dei ragazzi e del corpo docente. Le Olimpiadi di Astronomia sono parte integrante della nostra offerta formativa – continua – e costituiscono una delle tante esperienze che contribuiscono a completare il percorso di preparazione dei nostri allievi. La gara che affronteranno nel capoluogo lombardo, ne sono certa, sarà loro utile per confrontarsi con le realtà scolastiche di tutto il mondo, permetterà loro di arricchire il già forte bagaglio culturale e di riportare al Liceo quanto appreso in questa esperienza. Ringrazio le docenti referenti del progetto, le professoresse Myriam Calipari e Maria Bova, il Planetario Pythagoras di Reggio Calabria e la sua responsabile, la professoressa Angela Misiano, per le proficue sinergie messe in campo ai fini della preparazione degli allievi. E ai ragazzi- conclude – il mio personale in bocca al lupo per la prova che si apprestano ad affrontare”. Il Liceo Vinci è stato il primo ad avviare la sperimentazione per l’insegnamento dell’astronomia al primo biennio ed assieme al liceo “Russel” di Roma e alla Scuola Media “Vittore Pisani” di Venezia ne è stato designato Scuola Polo, almeno fino alla Riforma Gelmini. L’istituto partecipa alle Olimpiadi Italiane di Astronomia sin dalla fase sperimentale del 2001, classificando sempre almeno due allievi nella squadra internazionale e ottenendo risultati lusinghieri. Le ultime medaglie di bronzo sono state vinte da Andrea Labate, oggi studente universitario, e Marco Carbone che, per la seconda volta, è componente la squadra italiana. Quest’anno l’organizzazione della competizione internazionale è stata affidata all’Italia, presso l’Osservatorio astronomico di Brera di Milano, dove, dal 5 al 13 novembre, i ragazzi si sfideranno nelle tre prove: teorica, pratica e osservativa. In Italia le Olimpiadi sono promosse dal Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Valutazione e l’internazionalizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione, e attuate dalla Società Astronomica Italiana in sinergia con l’Istituto Nazionale d’Astrofisica.