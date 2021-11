Reggio Calabria, il partito “Riconquistare l’Italia” in piazza il 4 dicembre per protestare contro il Green Pass nel “No Draghi day”

27 Novembre 2021 12:40

“Il 4 dicembre insieme alle sigle del sindacalismo di base, USB, COBAS, OR.S.A. , FUORI MERCATO, in piazza contro Draghi e Unione Europea: NO DRAGHI DAY”

“L’opposizione al Green Pass, giusta e sacrosanta, deve connettersi ad una critica più ampia che coinvolga il governo Draghi, il partito unico neoliberale e l’Unione Europea, ossia quel vincolo esterno che ha consentito a tutti gli esecutivi della Seconda Repubblica di disattivare la Costituzione repubblicana del ’48, assecondando l’indirizzo ideologico dominante neoliberale dell’UE. Dietro la nebbia del Covid e della gestione schizofrenica della pandemia, si cela il colpo definitivo ai diritti sociali ed alle fondamenta costituzionali di questo Paese, ovvero il tanto decantato PNRR che rappresenta l’accelerazione finale nello smantellamento del welfare, nelle privatizzazioni di servizi pubblici essenziali, nell’aumento delle disuguaglianze sociali: l’attacco finale alle classi popolari classi popolari.

E’ per queste ragioni che Riconquistare l’Italia annuncia la partecipazione alla manifestazione “No Draghi Day” organizzata dalle sigle del sindacalismo di base, che si terrà sabato 4 dicembre in molte città italiane. Le manifestazioni in Calabria si terranno a Reggio Calabria in Piazza Camagna e a Cosenza in Piazza Kennedy, entrambe alle ore 17:00. Sono invitati a partecipare tutti i soci e tutti i cittadini, le associazioni ed i gruppi politici che operano sul territorio”, lo afferma in una nota il direttivo del partito Riconquistare l’Italia.