22 Novembre 2021 09:31

Reggio Calabria: il Liceo “da Vinci” ed il “Campanella” tra le migliori scuole che preparano all’Università, la ricerca della Fondazione Agnelli. La Mediterranea ha estratto e ordinato i dati relativi alla nostra provincia

La Fondazione Agnelli dal 2014, ogni anno, pubblica una ricerca chiamata “Eduscopio” che contiene i dati aggiornati sulle scuole superiori che meglio preparano agli studi universitari in tutte le province italiane. Il Centro Studi delle Politiche Economiche e Territoriali del Dipartimento Pau dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, diretto dal Prof. Domenico Marino, ha estratto e ordinato i dati relativi alla provincia di Reggio Calabria.

Il primo passo di questa analisi è consistito nell’elaborazione dei risultati per indirizzo di corso di studi.

Sono state analizzate 5 variabili: la media dei voti ottenuta negli anni successivi al diploma, il numero di crediti universitari ottenuti negli anni successivi, la percentuale dei diplomati in regola, l’indice FGA (indice che mette insieme, dando lo stesso peso, la media dei voti e la percentuale di esami superati) e la media delle 4 variabili

La Tab. 1 presenta i risultati relativi ai Licei Classici della provincia:

Tab. 1- Rank delle scuole della provincia di Reggio Calabria per indirizzo: Licei Classici – Fonte: Ns. elaborazioni su dati Fondazione Agnelli Nome scuola Comune FGA media voti crediti ottenuti diplomati in regola media Tommaso Campanella Reggio Di Calabria 66,57 26,10 65,62 82,20 60,12 Francesco La Cava Bovalino 67,21 25,39 72,38 71,40 59,10 Oliveti – Panetta Locri 60,30 25,33 59,51 84,20 57,34 Vincenzo Gerace Cittanova 59,96 25,45 57,83 84,10 56,84 San Paolo Oppido Mamertina 56,20 24,00 62,43 79,50 55,53 Nostro – Repaci Villa San Giovanni 59,93 25,31 58,91 77,60 55,44 Tenente Colonnello Familiari Melito Di Porto Salvo 53,51 24,23 55,09 81,00 53,46 Convitto Campanella Reggio Di Calabria 53,24 24,82 49,65 76,00 50,93

Da questa tabella risulta essere il Liceo Classico “Tommaso Campanella” tra i licei classici la scuola che meglio prepara all’Università, con un differenziale contenuto di media universitaria ottenuta dagli studenti fra il primo e l’ultimo posto di 1,28 punti che dovrebbero valere circa 5 punti di differenziale per il voto di laurea.

La Tab. 2 presenta i risultati dei Licei Scientifici tradizionali:

Tab. 2- Rank delle scuole della provincia di Reggio Calabria per indirizzo: Licei Scientifici – Indirizzo Tradizionale – Fonte: Ns. elaborazioni su dati Fondazione Agnelli Nome scuola Comune FGA media voti crediti ottenuti diplomati in regola media Leonardo Da Vinci Reggio Di Calabria 69,01 26,49 67,27 81,7 61,1175 Michele Guerrisi Cittanova 66,25 25,34 71,3 81,1 60,9975 Marconi (Is Pizi) Palmi 60,65 24,38 68,16 82 58,7975 Alessandro Volta Reggio Di Calabria 61,97 25,49 61,27 84,6 58,3325 Gemelli Careri Oppido Mamertina 60,99 24,67 66,42 81,1 58,295 Pietro Mazzone Roccella Ionica 66,9 25,86 68,33 71,4 58,1225 Nostro – Repaci Villa San Giovanni 58,43 24,82 60,01 82 56,315 Enrico Fermi Bagnara Calabra 61,63 25,68 59,29 69 53,9 Zaleuco Locri 63,83 26,03 60,69 56,2 51,6875 Raffaele Piria Rosarno 50,84 23,67 54,45 68,4 49,34 Francesco La Cava Bovalino 45,79 22,94 50,41 43,9 40,76

In questo caso la scuola che meglio prepara è il liceo Scientifico “Da Vinci” e il differenziale di media dei voti si allarga con 3,55 punti di differenziale che valgono circa 13 punti di differenziale di laurea.

La Tab.3 presenta i risultati relativi ai licei Scientifici con indirizzo Scienze Applicate

Tab. 3- Rank delle scuole della provincia di Reggio Calabria per indirizzo: Licei Scientifici – Indirizzo Scienze Applicate – Fonte: Ns. elaborazioni su dati Fondazione Agnelli Nome scuola Comune FGA media voti crediti ottenuti diplomati in regola media Pietro Mazzone Roccella Ionica 62,98 24,41 72,54 79,8 59,93 Leonardo Da Vinci Reggio Di Calabria 68,85 26,6 66,05 71,5 58,25 Marconi (Is Pizi) Palmi 57,34 24,91 57,13 85,6 56,25 Alessandro Volta Reggio Di Calabria 56,98 24,81 57,22 75 53,50 Michele Guerrisi Cittanova 56,19 24,08 61,69 69,5 52,87 Zaleuco Locri 63,01 25,5 63,51 54,4 51,61 Francesco La Cava Bovalino 43,49 23,62 40,18 28 33,82

In questo caso abbiamo una scuola non appartenente al comune capoluogo di provincia che si piazza al primo posto con il “Pietro Mazzone” di Roccella davanti al “Da Vinci”.

La Tab. 4 presenta i risultati relativi ai Licei Economici

Tab.4 – Rank delle scuole della provincia di Reggio Calabria per indirizzo: Licei Tecnico-Economici – Fonte: Ns. elaborazioni su dati Fondazione Agnelli Nome scuola Comune FGA media voti crediti ottenuti diplomati in regola media Umberto Zanotti Bianco Marina Di Gioiosa Ionica 51,6 24,24 51,11 56,8 45,93 Severi – Guerrisi Gioia Tauro 48,4 23,39 51,91 49,2 43,23 Guglielmo Marconi Siderno 45,3 23,11 48,12 55 42,8925 Piria – Ferraris – Da Empoli Reggio Di Calabria 48,3 24,15 42,27 55,4 42,5175 Luigi Einaudi Palmi 39,9 23,04 37,86 54,9 38,93 Gemelli Careri Taurianova 45,2 23,23 46,85 39,3 38,645 Tenente Colonnello Familiari Melito Di Porto Salvo 41 22,72 42,59 42 37,0725 Nostro – Repaci Villa San Giovanni 46,2 25,62 28,92 45,1 36,46

Anche in questo caso abbiamo una scuola non appartenente al comune capoluogo di provincia che si piazza al primo posto con l’”Umberto Zanotti Bianco” di Marina di Gioiosa davanti al “Severi Guerrisi” di Gioia Tauro. Il differenziale fra la media dei voti è di 2,48 pari a circa 10 punti di differenziale per il voto di laurea.

La Tab. 5 presenta i risultati relativi ai Licei delle Scienze Umane

Tab.5 – Rank delle scuole della provincia di Reggio Calabria per indirizzo: Licei delle Scienze Umane – Fonte: Ns. elaborazioni su dati Fondazione Agnelli Nome scuola Comune FGA media voti crediti ottenuti diplomati in regola media Giuseppe Rechichi Polistena 49,5 23,98 49,09 76,7 49,81 Nostro – Repaci Villa San Giovanni 46,6 23,36 48,49 70,4 47,21 Tommaso Gulli Reggio Di Calabria 50,8 24,48 47,62 65,9 47,20 Giuseppe Mazzini Locri 52,2 23,96 54,71 54,3 46,29

Anche in questo caso abbiamo una scuola non appartenente al comune capoluogo di provincia che si piazza al primo posto con il “Giuseppe Rechichi” di Polistena davanti al “Nostro Repaci” di Villa san Giovanni. Il differenziale fra la media dei voti è di 1,12 pari a circa 4,5 punti di differenziale per il voto di laurea. Va notato che in questo caso il valore massimo è significativamente più basso rispetto a tutte le altre scuole.

La Tab. 6 ci fornisce, infine, una graduatoria delle scuole (inserendo solo le prime dieci scuole della provincia, per maggiore leggibilità) che meglio preparano agli studi universitari della provincia aggregando gli Istituti che hanno al loro interno indirizzi differenti e considerando nella graduatoria il valore relativo alla media.

Tab.6 – Rank delle scuole della provincia di Reggio Calabria per Istituto – Fonte: Ns. elaborazioni su dati Fondazione Agnelli Nome scuola Comune FGA media voti crediti ottenuti diplomati in regola media Tommaso Campanella Reggio Di Calabria 66,57 26,10 65,62 82,20 60,12 Leonardo Da Vinci Reggio Di Calabria 68,9 26,5 66,7 76,6 59,7 Francesco La Cava Bovalino 67,21 25,39 72,38 71,40 59,10 Pietro Mazzone Roccella Ionica 64,9 25,1 70,4 75,6 59,0 Marconi (Is Pizi) Palmi 59,82 24,51 65,4025 82,9 58,16 Oliveti – Panetta Locri 60,30 25,33 59,51 84,20 57,34 Michele Guerrisi Cittanova 61,2 24,7 66,5 75,3 56,9 Vincenzo Gerace Cittanova 59,96 25,45 57,83 84,10 56,84 Alessandro Volta Reggio Di Calabria 59,5 25,2 59,2 79,8 55,9 Nostro – Repaci Villa San Giovanni 59,18 25,07 59,46 79,8 55,88

Dai dati complessivi emergono due ulteriori indicazioni importanti. Le scuole non appartenenti al comune capoluogo dimostrano un buon grado di competitività in questa graduatoria con ben sette scuole che si classificano nei primi dieci posti, anche se i due migliori istituti sono in ordine il Liceo Classico “Tommaso Campanella” che si piazza al primo posto e il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” che si piazza al secondo posto. Una seconda considerazione va fatta in relazione al profilo della selettività della scuola. Mediamente le scuole più inclusive (quelle che bocciano di meno) sono quelle che danno migliori garanzie di un successo universitario.