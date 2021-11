Reggio Calabria, l’appello del Laboratorio Ventotene: “i partiti di Centro/Sinistra, ancor prima di individuare ruoli e posizioni, scelgano di avviare un percorso di reale confronto con la città”

La crisi politica a Reggio Calabria dovuta alla condanna di Giuseppe Falcomatà nel processo “Miramare” ha creato polemiche e notevole dibattito. Anche il Laboratorio Ventotene ha voluto fare una propria riflessione attraverso un appello ai partiti del Centro/Sinistra:

“È arrivato il momento, per chi ha davvero a cuore le sorti della città, di dimostrare con i fatti che il futuro di Reggio viene prima di ogni altra cosa e che occorre superare ogni personalismo, cooperando insieme per costruire un percorso nuovo, un campo largo, una nuova prospettiva per questa comunità. Gli strumenti e le opportunità sono enormi e tutte straordinariamente importanti. Reggio ha già oggi una dotazione di oltre 200 milioni di progetti finanziati con cantieri avviati, altri ancora da avviare ed altrettanti in arrivo dalla nuova programmazione 2021/27. La città non può più permettersi fasi di instabilità politica e misere trattative di potere, col rischio concreto di perdere definitivamente l’ultimo treno per la sua rigenerazione territoriale e sociale. Ha bisogno di persone che mettano nei servizi quotidiani al cittadino, come strade, acqua, ambiente, la stessa attenzione, se non maggiore, di quella che dedicano alle grandi idee di trasformazione urbana pure qualificanti. Facciamo nostro l’appello dell’Arcivescovo, mons. Fortunato Morrone: “Se i cristiani non si interessano di questa città, non sono cristiani”. E non lo sono neanche se non riescono a camminare insieme ad altri e a mettersi, con responsabilità e senza sudditanza al servizio di progetti trasparenti, inclusivi, ambiziosi, che siano in grado di far uscire la città dal pantano in cui si trova. Per questi motivi facciamo appello alla sensibilità politica dei rappresentanti dei partiti del centrosinistra che si riuniranno in coalizione in questi giorni, affinché, ancor prima di individuare ruoli e posizioni, si scelga di avviare un percorso di reale confronto con la città, attraverso un dialogo libero e costante con i rappresentanti dei diversi settori determinanti la vita cittadina. Pensiamo al mondo dell’Università, della scuola, della Chiesa, del Terzo settore, delle organizzazioni datoriali e sindacali, del mondo produttivo e delle associazioni. La storia ci insegna che proprio nelle fasi di grande difficoltà, a un passo dal baratro, questa Città ha espresso persone, risorse e creatività impensabili. Questo è uno di quei momenti. Solo con uno “scossone”, tutti insieme, ne potremo uscire per rispondere davvero alle speranze e alle domande dei Cittadini di Reggio Calabria”.