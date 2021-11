Reggio Calabria, il Consigliere Nicola Malaspina: “ho intenzione di rassegnare le dimissioni”

28 Novembre 2021 14:57

Anche il Consigliere Comunale di Reggio Calabria Nicola Malaspina ha deciso di esporsi in merito al terremoto esploso all’interno del Consiglio Comunale dopo la condanna e successiva sospensione del Sindaco Falcomatà in seguito al Processo Miramare: la sua intenzione è di rassegnare le dimissioni

“Ho atteso, ho atteso in disciplinato silenzio, come mi è stato chiesto in sede di riunione dei consiglieri di opposizione, ma a quanto pare, l’unico ad attenersi alla consegna sono stato io. Onorare la “parola data” è questione di LEALTÀ, ma vi è anche un limite, e quando anche i pompieri si mascherano da incendiari, significa che il limite è stato superato. Non da oggi, ma già dalla scorsa domenica, ho rappresentato la mia intenzione a rassegnare le DIMISSIONI dalla carica di consigliere comunale. NON HO CAMBIATO IDEA, IO SONO PRONTO e sono pronto a farlo da subito e nell’unica sede corretta, davanti alla segretaria generale, senza fare alcuna conta. “La destra o è coraggio o non è” affermava Almirante, ed io di coraggio ne ho da vendere e posso guardare tutti dritto negli occhi”. Lo ha scritto il Consigliere Comunale di Reggio Calabria Nicola Malaspina, che ha deciso di esporsi in merito al terremoto esploso all’interno del Consiglio Comunale dopo la condanna e successiva sospensione del Sindaco Falcomatà in seguito al Processo Miramare.