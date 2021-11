17 Novembre 2021 18:34

Reggio Calabria: il Comune dona un albero ai bambini della scuola Moscato di Gallina. Il delegato Merenda: “Accorciare le distanze tra le istituzioni e le necessità dei bambini”

Nella giornata di sabato, alle ore 10.30, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria consegnerà un albero alla scuola “Giuseppe Moscato” di Gallina, un momento che il consigliere comunale Massimiliano Merenda, delegato all’arredo urbano, descrive come “un dono importante che accorcia le distanze fra le necessità dei bambini ed il Comune”. “L’evento – ha spiegato Merenda nel presentare la manifestazione – nasce proprio da una precisa richiesta formulata dai ragazzi che, nei mesi scorsi, hanno inviato una lettera al sindaco, Giuseppe Falcomatà, immaginando un miglioramento green per l’ampio cortile del loro istituto”. “La cosa fa ancora più piacere – ha aggiunto – considerato che l’iniziativa di scrivere al primo cittadino è frutto di un percorso didattico intrapreso dalle maestre all’interno di un progetto incentrato sulla comunicazione. È un bene, quindi, poter assistere all’interazione fra soggetti istituzionali che, insieme, costruiscono collaborazioni concrete che si materializzano nella vita quotidiana dei cittadini e degli studenti”. “Nel ringraziare la scuola, la dirigente, i docenti, i ragazzi e tutti gli operatori – ha concluso Merenda – l’appuntamento, dunque, è per sabato quando verrà posizionato l’albero che riempirà di gioia e colore le giornate dei piccoli alunni di Gallina”.