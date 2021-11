Reggio Calabria: “ripulito il cimitero a Condera”, ma quello di Sambatello e Diminniti rimane abbandonato [FOTO]

2 Novembre 2021 16:27

Le tristi immagini che giungono dal cimitero di Sambatello e Diminniti: i cittadini lamentano rifiuti e strada completamente dissestata

In occasione della giornata della commemorazione dei defunti, il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha riferito di aver perlustrato il cimitero di Condera per un sopralluogo. “La signora Grazia mi ha detto: ‘Sindaco, quest’anno il cimitero lo vedo un po’ più pulito. Però deve essere così per tutto l’anno e non solo per il due novembre’. La signora Grazia ha ragione, le ho promesso che cercheremo di fare di più e meglio grazie anche all’aiuto dei percettori del reddito di cittadinanza. Un pensiero per i nostri defunti in questa giornata ed un abbraccio forte a tutti coloro che hanno perso qualcuno a causa di questa maledetta pandemia”, ha riportato il primo cittadino reggino.

Alcuni lettori di StrettoWeb, però, non si ritengono soddisfatti delle parole del Sindaco Falcomatà. Come testimoniano le immagini giunte sui nostri canali e pubblicate nelle gallery in alto a corredo dell’articolo, ecco come così si presenta ad oggi la strada che conduce al cimitero di Sambatello e Diminniti: “sembra Beirut in tempo di guerra, esistono cimiteri di serie C evidentemente”, scrive un cittadino indignato. La speranza è che l’Amministrazione possa provvedere al più presto a risolvere i problemi di degrado in tutti i cimiteri, in quanto luoghi sacri e meritevoli di attenzione.