Reggio Calabria, domenica 14 novembre il Castello Aragonese si tinge di blu: l’iniziativa per la Giornata Mondiale del diabete

13 Novembre 2021 13:01

Il Castello Aragonese di Reggio Calabria si tinge di blu: la città risponde alla richiesta dell’associazione “Uniti verso un nuovo Domani” in vista della Giornata Mondiale del Diabete

La maestosità del Castello Aragonese esaltata da un colore blu intenso. Reggio Calabria risponde presente alla chiamata di “Uniti verso un nuovo Domani“, associazione no-profit che sostiene iniziative di sensibilizzazione e supporto alle persone che vivono con Diabete di tipo 1 e 2 e altre patologie croniche. In vista della Giornata Mondiale del Diabete, domenica 14 novembre, l’associazione ha chiesto a diversi comuni di tutta Italia di illuminare di blu, colore simbolo della patologia, uno dei monumenti più iconici delle città, al fine di offrire il proprio supporto nella sensibilizzazione e nella prevenzione verso la malattia.

Diversi i comuni italiani che hanno accettato di partecipare all’iniziativa, celere la risposta di Reggio Calabria che ha scelto di illuminare di blu il Castello Aragonese. “E’ fondamentale che le persone siano consapevoli delle implicazioni che una patologia come il diabete ha nella quotidianità delle persone che ci convivono”, spiega il presidente dell’associazione. Iniziative come queste sono necessarie al fine di creare un sistema integrato tra cittadini, cittadine, medici e istituzioni per eseguire azioni di prevenzione, gestione e terapia, supporto emotivo e materiale a disposizione di tutta la comunità.