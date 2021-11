Reggio Calabria, il 28 novembre l’incontro “Una mela al giorno? Viaggio nel mondo dell’alimentazione”

26 Novembre 2021 12:54

Il 28 novembre, presso la sala museo “Il Ferroviere” della Stazione FS di S. Caterina, a Reggio Calabria, si terrà l’incontro “Una mela al giorno?Viaggio nel mondo dell’alimentazione”

Sempre più evidenze scientifiche dimostrano lo stretto rapporto tra cibo e salute dando prova che un corretto stile di vita a tavola possa rappresentare un punto di forza nella prevenzione e, a volte, anche nella terapia di numerosi stati patologici.

Il cibo ha numerose potenzialità, fra cui quelle di supportare i nostri organi e apparati e più in generale il nostro benessere psico-fisico. La serata, che prevede l’intervento di tre biologi professionisti che operano nel settore della nutrizione, offrirà ai convenuti spunti di riflessione per comprendere l’importanza dell’alimentazione al fine di condurre una vita in uno stato ottimale di salute e longevità e prevenire un evento patologico.

La Dr.ssa Celeste Paviglianiti, parlerà delle regole generali per una sana alimentazione, il Dr. Giuseppe Chindemi argomenterà sui corretti stili alimentari per trattare e prevenire le più importanti patologie che affliggono l’uomo del nostro secolo e, infine, la Dr.ssa Maria Tomasello, chiarirà come alcuni alimenti funzionali possano concorrere per il raggiungimento ed il mantenimento di una fitness ottimale.

La serata si concluderà con un dibattito libero con i presenti che potranno porre domande ai relatori per dare risposte sulle varie curiosità sulle tematiche trattate. Appuntamento Domenica 28 Novembre 2021, ore 18.00 presso la sala museo “Il Ferroviere” della Stazione FS di S. Caterina, a Reggio Calabria