Reggio Calabria, il 28 novembre l’evento “Dominio – Conquista le Basi” organizzato dal Club di SoftAir ASD SAG-RC

27 Novembre 2021 14:50

Domenica 28 novembre, presso la location di “Baglia” nei pressi di Gambarie, il Clud di SoftAir ASD SAG-RC di Reggio Calabria promuove l’evento “Dominio – Conquista le Basi”

Si terrà domani, Domenica 28 novembre 2021, nella splendida location di “Baglia”, un’area di proprietà dell’Azienda Calabria Verde, in concessione all’ASD SAG – RC nei pressi di Gambarie (RC), che per l’occasione sarà allestita per ospitare in sicurezza oltre 100 persone tra softagunner, enti e autorità, il Nono Evento “Dominio – Conquista le Basi” targato SAG – RC, uno dei Club di SoftAir più longevi della Città di Reggio Calabria, in collaborazione con l’ Ente di Promozione Sportiva A.S.C. – Reggio Calabria ed il Patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria.

L’associazione Sportiva Dilettantistica SAG – RC è attiva da sempre nella promozione di attività sportive ed iniziative legate al mondo del SoftAir, una disciplina ludico-sportiva-ricreativa basata sulla simulazione di azioni militari, in cui vengono utilizzate repliche di armi, con potenza massima di 0.99J come previsto dalla legge. Uno sport alternativo, spesso sottovalutato e screditato, ma che ha dei valori fondamentali come: “onestà, amicizia, rispetto per l’ambiente e molto altro”.

L’Evento di quest’anno assumerà una tipologia di gioco “Amichevole” e non agonistica, per consolidare l’amicizia e la collaborazione tra i Club di SoftAir della Città di Reggio Calabria, dopo il lungo periodo di inattività che ha coinvolto tutti a causa dell’emergenza pandemica. La modalità scelta per lo svolgimento della manifestazione non è casuale: si tratta di “Dominio”, una modalità a squadre in cui l’obiettivo è conquistare le Basi e mantenerne il controllo.

Ogni Team potrà partecipare con un numero illimitato di operatori, che saranno suddivisi in 4 Fazioni. Ogni Fazione avrà una sua Bandiera di appartenenza e il suo Quartier Generale, in cui troveranno le coordinate GPS delle Basi da conquistare e le Frequenze Radio da utilizzare.

Ogni Fazione avrà inoltre la possibilità di decidere la propria tattica per la conquista e il mantenimento delle Basi. L’obiettivo sarà quello di entrare in possesso di quest’ultime, esponendo la Bandiera della Fazione di appartenenza e avviando un cronometro che si interromperà solamente quando un’altra Fazione riuscirà a conquistare la Base, facendo ripartire il tempo. Al termine delle ore di gioco prestabilite, si sommeranno i tempi di conquista delle tre Basi e sarà incoronata vincitrice la Fazione con più tempo di possesso.

L’Evento si concluderà con il pranzo di tutti gli operatori ed il personale presente e con una piccola cerimonia di chiusura, con i saluti istituzionali e la consegna delle targhe e i premi ricordo della manifestazione.