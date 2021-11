Reggio Calabria, il 21 novembre l’evento “Poesia sostantivo di genere femminile”

21 Novembre 2021 14:37

Il 21 novembre, in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Reggio Calabria ospita l’evento “Poesia sostantivo di genere femminile”

In preparazione e in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne sono tantissimi gli appuntamenti in vista del 25 novembre, numerose iniziative in programma in tutta Italia nel periodo che comprende proprio questa data. In calendario, allo Spazio Open di via Filippini 23/25 a Reggio Calabria, domenica 21 novembre alle ore 17, “Poesia sostantivo di genere femminile”, un reading curato da Santa Spanò, con Grazia Marrapodi Lamma e Sandra Cardile che proporranno una lettura brillante con l’obiettivo di coinvolgere ad un modello di cambiamento nei rapporti uomo-donna.