12 Novembre 2021 18:16

L’evento si terrà al Cineteatro Metropolitano di Reggio Calabria

“Ciccio Franco: l’Uomo, il politico, l’Esempio”. E’ questo il titolo dell’evento organizzato per il 19 novembre 2021 (ore 16) dall’Associazione “Reggio Futura”, dal Centro Studi “Tradizione Partecipazione” e dal Circolo di Fratelli d’Italia “Antonio e Ciccio Franco”. La giornata di studi, in programma al Cineteatro Metropolitano di Reggio Calabria, si terrà in occasione del 30° anniversario della scomparsa del “capopopolo” durante i moti del 1970.