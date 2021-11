Reggio Calabria, il 12 dicembre la Santa Messa dedicata alla Comunità sportiva diocesana presso la Chiesa di San Giorgio al Corso

23 Novembre 2021 10:47

L’attività sportiva può aprire la strada verso Cristo. Domenica 12 dicembre verrà celebrata la Santa Messa dedicata alla Comunità sportiva diocesana: appuntamento alle ore 18:00 presso la Chiesa di San Giorgio al Corso

Verrà celebrata, presso la Chiesa di San Giorgio al Corso, domenica 12 dicembre 2021 alle ore 18.00, la Santa Messa dedicata alla Comunità sportiva diocesana. Un incontro che, per l’Ufficio per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport ha ormai assunto il carattere della irrinunciabilità. Un appuntamento in cui gli sportivi reggini si incontrano, per preparare lo spirito alla celebrazione del S. Natale. Un’occasione per approfondire la stretta relazione che esiste tra lo sport e la vita, perché possano illuminarsi a vicenda, “affinché lo sforzo di superarsi in una disciplina atletica serva anche da stimolo per migliorare sempre come persona in tutti gli aspetti della vita” (Papa Francesco).