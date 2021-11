Reggio Calabria, guida mezzo con rimorchio che ha a bordo un’imbarcazione senza documenti: maxi multa di 5 mila euro [DETTAGLI]

23 Novembre 2021 17:43

Reggio Calabria, maxi multa a conducente privo di documenti e abilitazioni sulla SGC nel tratto di Mammola. I dettagli

Continuano i controlli da parte degli agenti della Polizia Stradale, sempre presenti e in prima linea per la sicurezza dei cittadini. Nella tarda mattinata di oggi, intorno alle ore 12:30, gli agenti della Polizia Stradale di Siderno hanno fermato un convoglio sul tratto della SGC nel comune di Mammola. Il convoglio, composto da autovettura trainante un rimorchio con imbarcazione al seguito, era condotto da un conducente privo di documenti e senza le adeguate abilitazioni per guidare un mezzo di questo tipo. Gli agenti, esperiti i dovuti controlli, hanno sottoposto il convoglio a fermo amministrativo per 3 mesi ed effettuato una sanzione per oltre 5 mila euro di verbali nei confronti del conducente.