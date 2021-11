Reggio Calabria, disservizi idrici anche nel giorno di Ognissanti: guasto alla sorgiva di Santa Domenica, i quartieri interessati

1 Novembre 2021 12:13

Disservizi idrici a Vito, Condera, Pietrastrorta ed Eremo Botte: Castore al lavoro per il ripristino della condotta e l’Assessore Albanese sul posto per seguire le operazioni di ripristino

Questa mattina, da diverse ore, gli operai di Castore sono a lavoro per riparare la condotta della sorgiva di Santa Domenica di Terreti (Reggio Calabria), il cui guasto sta provocando disagi in ampie zone del territorio cittadino. Sul posto, stamane, anche l’assessore alle Manutenzioni, Rocco Albanese, per seguire personalmente l’evoluzione di un intervento molto delicato. “La sorgiva si Santa Domenica – ha detto l’assessore – è uno snodo fondamentale per il corretto funzionamento del servizo idrico. Serve, infatti, i serbatoi di Vito, Condera, Pietrastrorta ed Eremo Botte, rimasti a secco a causa di questo imprevisto e, dunque, appaiono limitati nella normale distribuzione dell’acqua. Mi preme ringraziare gli operai della Castore ed il manovratore Enzo Caridi per il tempestivo intervento, nonostante il maltempo e la giornata festiva”.

“In questi frangenti – ha concluso Albanese – i nostri tecnici stanno dimostrando, ancora una volta, quella solerzia e quella professionalità che sono indispensabili in situazioni tanto particolari e difficili. Si sta davvero facendo il massimo perché i disagi possano rientrare già a partire dalla giornata di domani, consentendo ai cittadini delle aree attualmente interessate dalle difficoltà più significative di potere usufruire di un servizo adeguato alle necessità comuni”.