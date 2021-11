Reggio Calabria, grave carenza di sangue zero negativo al Gom: l’appello del dott. Trimarchi

17 Novembre 2021 12:47

Reggio Calabria, appello ai donatori con il gruppo zero negativo per carenza di sangue

Il dottore Trimarchi, direttore del servizio Trasfusionale del GOM di Reggio Calabria, rivolge un appello ai donatori del gruppo zero negativo invitandoli a donare poichè è in atto una gravissima carenza di gruppo zero negativo. Il dottore Trimarchi invita quanti più donatori possibili, di quel gruppo sanguigno, a recarsi presso le sedi dell’Avis sia in provincia che in città, tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 8 fino alle 11:30 e presso la sede dell’Avis di Piazza Garibaldi a Reggio Calabria o presso il servizio Trasfusionale dell’Ospedale Morelli.