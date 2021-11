Reggio Calabria: grande attesa per il concerto evento di Fabrizio Bosso al Teatro Umberto Zanotti Bianco

24 Novembre 2021 12:19

Grande attesa per il Concerto per Jack London, melodramma jazz d’amore e pugilato che vede incontrarsi teatro e musica e porta alla ribalta un musicista di caratura internazionale quale Fabrizio Bosso alla tromba, accompagnato da un narratore di calibro quale Silvio Castiglioni e dalla maestrìa di Luciano Biondini alla fisarmonica. L’evento che avrà luogo sabato 27 novembre 2021 presso il Teatro Umberto Zanotti Bianco di Reggio Calabria con inizio alle ore 20,30, è organizzato congiuntamente da AMA Calabria e dall’Associazione Culturale Spazio Teatro nell’ambito del 44° MusicAMA Calabria un Grande Evento chiamato …Calabria realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale dello Spettacolo dal vivo, della Regione Calabria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Lo sviluppo artistico del progetto è stato affidato a Silvio Castiglioni per la parte testuale e di regia e a Fabrizio Bosso per le musiche. Ne scaturisce un omaggio allo scrittore statunitense più tradotto, di cui nel 2016 si celebrava il centenario della morte, il padre di Zanna Bianca e del Richiamo della foresta, giornalista, ma anche cercatore d’oro, pescatore di ostriche, vagabondo, attivista sociale e tanto altro, che divenne ricchissimo ed ebbe un enorme successo grazie ai suoi romanzi.Lo spettacolo è tratto dal racconto The Game (Il gioco o Lo sport del ring, a seconda delle traduzioni) di Jack London, liberamente adattato da Silvio Castiglioni per renderlo congeniale per la scena. Un racconto di pugilato al ritmo del miglior cronista sportivo quale seppe essere, tra le tante altre cose, Jack London, e insieme una commovente e straziante storia d’amore. Sullo sfondo la colonna sonora duttile e sulfurea della tromba di Bosso accompagnata dalla fisarmonica di Biondini e dalla voce di Silvio Castiglioni.

