Reggio Calabria, il 5 novembre convocato il Consiglio della Città Metropolitana: settore dei rifiuti al centro della riunione, ecco gli ordini del giorno

1 Novembre 2021 13:48

Venerdì 5 novembre a Palazzo “Corrado Alvaro” riunione del Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria

È convocata per venerdì 5 novembre, in sessione straordinaria, la seduta del Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria. I lavori dell’assise metropolitana, che si terranno in presenza presso l’aula consiliare “Leonida Repaci” di Palazzo “Corrado Alvaro”, avranno inizio alle ore 9.00. In caso di mancanza del numero legale si procederà in seconda convocazione alle ore 10.00.

L’Assemblea di Palazzo “Corrado Alvaro” si riunirà per discutere e deliberare in merito ai seguenti ordini del giorno: