Reggio Calabria, l’opera “City Life” esposta a Piazza Italia: “è una provocazione, una critica sociale alla politica per la poca cultura in questa città” [FOTO]

27 Novembre 2021 18:13

Reggio Calabria, esposta a Piazza Italia l’opera dell’artista LBS “City Life”: le sue parole ai nostri microfoni e tutte le foto

Dalle ore 16 alle ore 19 di oggi, a Piazza Italia, a Reggio Calabria, va in scena l’opera artistica “City Life”. L’artista internazionale LBS, dopo i suoi successi nazionali e internazionali, ha esposto l’installazione di questa sua opera, illustrando – in chiave concettuale e distopica – la sua visione sociale e politica della vita di città post pandemia. E’ lui stesso a spiegarne le motivazioni ai nostri microfoni: “il concept – dice LBS a StrettoWeb – è principalmente una critica sociale al sistema politico, sia di destra che si sinistra. Abito fuori, ma ogni volta che torno noto questo degrado culturale e artistico. Il messaggio più importante deve venire dalla cultura. Le altre amministrazioni lavorano molto sulla cultura, sul rinnovare, invece noi qui siamo troppo legati alle tradizioni. Non ci sono eventi di arte visiva. Per questo volevo regalare questa opera alle amministrazioni. E’ una provocazione, ma è onesta e giusta. Il nostro obiettivo è risvegliare gli animi”.