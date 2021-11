Reggio Calabria, F.I.D.A.P.A. dice “No alla violenza”: il 20 novembre l’evento con ospite Maria Antonietta Rositani

18 Novembre 2021 12:50

Il 20 novembre l’evento contro la violenza di genere promosso da F.I.D.A.P.A. presso il Piccolo Auditorium Lamberti Castronuovo di via Giusti, Reggio Calabria

F.I.D.A.P.A. – BPW Italy di Reggio Calabria, Palmi, Villa San Giovanni e Melito di Porto Salvo unite per dire “No alla violenza“. L’associazione che si occupa di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti, organizza un evento per sensibilizzare sul tema della violenza di genere. L’incontro si terrà sabato 20 novembre 2021, alle ore 10:30, presso il Piccolo Auditorium Lamberti Castronuovo via Giusti n°10 (Reggio Calabria). Introduce e modera Monica Falcomatà, presidente F.I.D.A.P.A. Reggio Calabria e Vicepresidente Commissione Regionale Pari Opportunità. Interverrà Francesca Mallamaci come rappresentante del Centro Antiviolenza-Casa Rifugio “Angela Morabito” dell’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni Onlus. Ospite Maria Antonietta Rositani.