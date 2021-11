Reggio Calabria, tra Spirito Santo e Condera arriva la nuova illuminazione: e il Sindaco Falcomatà fa una promessa…

9 Novembre 2021 21:15

Nei prossimi mesi, con l’utilizzo delle risorse del Pon Metro, saranno migliorati i sistemi di illuminazione anche in altri quartieri di Reggio Calabria

Da stasera è attivo il nuovo sistema di illuminazione a Spirito Santo, Cannavò e via Carrubara. A comunicare la notizia è stato il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. Il primo cittadino ha pubblicato un post sui social correlato ad uno scatto, che mostra la potenza dei nuovi lampioni: “sono stati montati 50 nuovi pali in alluminio per circa 1,5 km di strada ed prevista anche la sostituzione di altre 100 plafoniere con nuovi punti luce con tecnologia a LED. Migliore illuminazione, maggiore sicurezza per chi si muove a piedi o in macchina, risparmio energetico del 50% e gestione a distanza dei guasti. Tutto questo grazie alle risorse del Pon Metro programmate nel “primo tempo” e che oggi finalmente… vedono la luce. Questi nuovi impianti si aggiungono a quelli di Pellaro, viale Europa, Spirito Santo e, lampione dopo lampione, arriveremo man mano in tutti i quartieri della città”.