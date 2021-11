Reggio Calabria: “Falcomatà assunto per 18 mesi al Bar Foti”, ma è la parodia di Pasquale Caprì [FOTO]

23 Novembre 2021 16:49

Il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà assunto al Bar Foti per 18 mesi dopo la condanna per il Processo Miramare, ma si tratta di una parodia del comico Pasquale Caprì

Dopo la condanna per il Processo Miramare, il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà è stato sospeso per 18 mesi, periodo nel quale non può “operare” attivamente. Per compensare, intanto, ha già trovato un nuovo impiego: assunto come banconista con contratto – appunto – di 18 mesi. Ma è davvero il Sindaco in persona? No, ovviamente. E’ Pasquale Caprì, noto ed apprezzato comico della città dello Stretto che ha nel primo cittadino reggino una delle sue più riuscite e frequenti imitazioni. La sua brillante idea, questa volta, è stata quella di travestirsi da banconista al Bar Foti: “Da oggi inizio questa nuova avventura – ha scritto su Instagram – Ringrazio Tonino Foti per la grande opportunità. Contratto di 18 mesi. Cercherò di ripagare la sua fiducia”. Ovviamente, il richiamo all’assunzione per 18 mesi è relativa al periodo in cui risulta sospeso.