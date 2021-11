Fabrizio Sudano è il nuovo Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria

15 Novembre 2021 19:11

Il nuovo Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia è Fabrizio Sudano

Il nuovo Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia è Fabrizio Sudano. L’incarico è stato conferito con decreto del Direttore generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio del MiC, arch. Federica Galloni, a partire dal 15 novembre 2021. Il dott. Sudano, già funzionario archeologo della SABAP RC-VV, direttore del museo archeologico di Medma e dei parchi archeologici di Palmi e Rosarno, responsabile dell’area funzionale “Patrimonio Archeologico” della Soprintendenza , da dicembre 2020 era alla guida della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza e da maggio 2021 aveva assunto l’interim per la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone. Laureato in Lettere classiche ad indirizzo archeologico, specializzato in archeologia classica e dottore di ricerca in Scienze archeologiche; autore di numerosi articoli e pubblicazioni scientifiche, ha ricoperto numerosi incarichi, in seno a Commissioni di studio e progetti scientifici. La sua attività scientifica è stata sugellata da numerosi riconoscimenti, tra i quali il Premio “Alfio Sgalambro” del Kiwanis Club di Lentini 2006 per la tesi di laurea, il Premio Nazionale Demetra 2019 per l’archeologia ed il prestigioso Premio Anassilaos Arte Cultura Economia e Scienze 2019 (31^ edizione) – sezione Premio Mνήμη per lo studio e la tutela del patrimonio archeologico, storico e artistico. La grande competenza scientifica, unita al possesso di ottime doti manageriali, affinate anche grazie all’incarico di vicario del Soprintendente ai beni archeologici della Calabria e di Delegato per attività e funzioni e alla partecipazione alla Commissione Regionale per il patrimonio culturale della Calabria dal Direttore Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Ministero per la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, ricoperto per diversi anni, consentiranno al dott. Sudano di svolgere al meglio il mandato assegnatogli. “Cogliamo l’occasione per ringraziare pubblicamente il Soprintendente ad Interim, dott. Salvatore Patamia, per il proficuo e prezioso lavoro svolto in questi anni alla guida della Soprintendenza, augurando al dott. Sudano buon lavoro”, scrive la direzione generale Archelogia.

Reggio Calabria: auguri di buon lavoro del sindaco Falcomatà al nuovo Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio

Il sindaco Giuseppe Falcomatà, con una nota stampa, formula i “migliori auguri di buon lavoro” a Fabrizio Sudano, neo Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia. “Ci sono tanti progetti in cantiere ed altri ancora ne nasceranno“, ha affermato Falcomatà aggiungendo: “nel dott. Sudano, siamo certi, troveremo un valido professionista ed un importante alleato per tutelare, salvaguardare, proteggere e rilanciare Reggio Calabria e le sue bellezze”. “L’amministrazione comunale – ha concluso il sindaco – è, dunque, come sempre pronta ad una sinergica e proficua collaborazione nell’interesse esclusivo della nostra meravigliosa città”.