La cantante lirica Eva Polimeni porta Reggio Calabria sul palco internazionale: esibizione in un celebre concorso al Teatro Flavio Vespasiano di Rieti [VIDEO]

18 Novembre 2021 18:23

L’eccellenza calabrese ha partcipato alla 2ª edizione del concorso “New Opera Talent International nella valle del Primo Presepe”, il Gran Gala dei vincitori dell’edizione 2021

Nuovo grande riconoscimento per la cantante lirica Eva Polimeni. Domenica 14 novembre la giovane reggina ha partecipato alla 2ª edizione del concorso “New Opera Talent International nella valle del Primo Presepe”, il Gran Gala dei vincitori dell’edizione 2021, che si è tenuto presso lo spettacolare scenario del Teatro Flavio Vespasiano di Rieti. Si tratta dell’ennesima conquista professionale per un’eccellenza calabrese che si sta facendo spazio a livello nazionale ed ha raccolto un nuovo prestigioso risultato da aggiungere al proprio curriculum, già ricco di soddisfazioni.

Insieme alla bravissima Eva Polimeni, che si è esibita col brano “Sola, perduta, abbandonata” – Manon Lescaut (Puccini), hanno regalato emozioni anche gli altri vincitori selezionati da nove nazioni diverse, i quali hanno ricevuto una grandissima ovazione da parte del pubblico, giunto anche da città e regioni lontane per assistere all’evento. In questa occasione, visto il successo delle precedenti edizioni è stato ufficialmente stabilito che il New Opera Talent ha preso il testimone del glorioso Concorso Mattia Battistini, fondato nel 1980: all’interno del concorso, ogni anno, verrà assegnato ad un Artista di chiara fama un premio alla carriera alla memoria di Franca Valeri e Maurizio Rinaldi. La Direzione Artistica del Concorso Lirico Mattia Battistini in questo edizione è stata affidata a Michael Alfonsi e Piero Fasciolo, in collaborazione con il Comune di Rieti, con l’Assessorato al Turismo ed alla Cultura. La giuria internazionale, invece, è stata composta da Mirella Caponetti, Orlin Anastassov, Enrico Stinchelli, Alfonso Todisco.

“Novembre è da sempre stato il mio mese – scrive Eva Polimeni sui social – . Sarà che ci son venuta alla luce, ma son sempre accaduti eventi meravigliosi. Da neo Maestra di Canto, ecco che si aggiunge una nuova ed entusiasmante esperienza al mio bagaglio culturale e vitale. La Bellezza trova sempre la via per manifestarsi nella mia Vita. Sono grata ad essa per tutto ciò che mi dona, in bene ed in male. Dopo mesi torno a calcare il palco di un Teatro che non è decisamente quello di casa mia. 700 km di distanza e di amore mi hanno fatta approdare in nuovi oceani musicali ed orizzonti di vita possibili. Per Amore tutto si può. Sebbene distante dalla mia casa di nascita, ho ritrovato in questo luogo un ambiente che profuma di famiglia. Ci si sente così quando la magia dell’Arte abbraccia un Artista. Ogni Teatro è la mia Casa, e lo è ogni anima nuova che si affaccia nel mio universo, come tutti gli Artisti con cui ho condiviso questa giornata, la direzione artistica, i giurati, il pubblico caloroso e persone care giunte a sostenermi. E’ stato come se ci conoscessimo da una vita. Sono estremamente grata e felice di aver ricevuto questo riconoscimento che con gioia mi riporterà dal 2022 a calcare nuovamente questo importante palco. Quella sera qualcuno mi dedicò queste parole: “Non è la voce bella a fare la differenza, lo è il cuore e l’interpretazione con cui ci si dona, e tu ci sei riuscita”. Condivido con voi tutti la mia immensa felicità! Viva la Musica, l’Arte, il Teatro!”, conclude Eva Polimeni.