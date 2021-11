Reggio Calabria, due alberi caduti in zona Gebbione: assenza di manutenzione, alto il rischio alle prime piogge [GALLERY]

1 Novembre 2021 13:17

Due alberi caduti in zona Gebbione, uno in via San Giuseppe e uno nei pressi di via Paolo Suraci: la manutenzione lascia a desiderare e ai primi segni del maltempo il rischio è grande

Taffico congestionato, qualche buca piena d’acqua e alcune strade allagate a causa dei soliti tombini che non riescono a far defluire a dovere l’acqua, sono i classici problemi che si presentano a Reggio Calabria quando piove. Problemi che possono tranquillamente passare in secondo piano rispetto a quanto accaduto oggi in zona Gebbione. Il quartiere si è svegliato con due alberi caduti a causa del maltempo. Il primo è caduto in via San Giuseppe ed è stato recintato in mattinata, vicino ad esso, come si può notare nelle foto della nostra gallery, ne è presente un altro che non ispira di certo fiducia. Il secondo albero è invece caduto in via Paolo Suraci. Due episodi che non possono essere frutto di semplice casualità: quando la manutenzione lascia a desiderare come in questo caso, il rischio che possano verificarsi episodi del genere risulta piuttosto alto. Fortunatamente, questa volta, non è rimasto coinvolto nessun cittadino.