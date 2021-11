Reggio Calabria, drammatico incidente stradale a Gebbione: un morto

13 Novembre 2021 12:56

Reggio Calabria, tragedia a Gebbione: automobilista muore dopo incidente stradale

Drammatico incidente stradale questa mattina a Reggio Calabria, dove un uomo di 86 anni ha perso il controllo del proprio mezzo e si è andato a schiantare contro un palo della luce. L’incidente si è verificato in via Cassino, nei pressi del centro commerciale Maxi Brico situato nella zona più meridionale del viale Calabria, nel quartiere di Gebbione. L’86enne, immediatamente soccorso, è deceduto in ospedale. E’ probabile che l’anziano abbia avuto un malore che ha provocato l’incidente e il decesso, in quanto l’impatto con il palo della pubblica illuminazione non è stato tale da provocare traumi mortali. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale che stanno svolgendo gli accertamenti di rito.