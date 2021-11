Reggio Calabria, domenica il quadro della Madonna della Consolazione lascia il Duomo e torna all’Eremo

17 Novembre 2021 17:38

Reggio Calabria: ecco il programma del rientro all’Eremo del quadro della Madonna della Consolazione

Domenica prossima ricorre la Solennità di Cristo Re e l’anno liturgico volgerà al termine, lasciando spazio alla prima domenica di Avvento. Come da antichissima tradizione, proprio nell’ultima domenica del tempo ordinario, il quadro della Madonna della Consolazione lascerà il Duomo di Reggio per fare ritorno all’Eremo. Alle ore 11 di domenica prossima, l’arcivescovo Fortunato Morrone presiederà la Celebrazione pontificale, l’ultima messa in Duomo alla presenza del quadro. Tutti potranno seguire la celebrazione in streaming sulla pagina Facebook di Avvenire di Calabria, visibile anche a chi non ha un profilo Facebook.

Il trasferimento vero e proprio del quadro sarà nel pomeriggio e sarà preceduto da un momento di preghiera. Alle 15 il Quadro lascerà la Basilica Cattedrale alla volta dell’Eremo. Sarà collocato su un bus cabrio dell’Atam (come è stato fatto per la discesa del secondo sabato di settembre scorso), e attraversando le vie cittadine arriverà all’Eremo della Madonna della Consolazione. La famiglia religiosa dei padri cappuccini accoglierà la sacra effigie sul portone della Basilica.