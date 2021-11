29 Novembre 2021 14:48

Reggio Calabria: domani la presentazione del libro di Ida Nucera, il testo è una speciale biografia, che dà voce alla sorella dell’autrice

Progetti di gioia quotidiana è il nuovo libro della scrittrice e giornalista reggina Ida Nucera. Il libro sarà presentato martedì 30 novembre ore 17, a Reggio Calabria, all’interno della sede dell’associazione AIPD DOWN in via Palmi, 22 (discesa Itria ). Ci sono momenti nella vita in cui la comunicazione di un’esperienza è di vitale importanza per chi la vive e per chi la riceve. Le parole sono il nostro tutto e il nostro niente La giornalista scrittrice, che in passato ha più volte collaborato con l’ex vescovo della Diocesi di Gerace-Locri, padre Giancarlo Maria Bregantini, converserà insieme Maria Giuffrida e a Fabio e Bruno Arichetta, (responsabili del centro AIPD di Reggio Calabria) sui temi dell’handicap, delle relazioni familiari e affettive delle persone nate con la sindrome di Down. Il libro è una speciale biografia, che dà voce alla sorella dell’autrice, una testimonianza di come si possa sorridere alla vita nella malattia ed essere maestri di molteplici relazioni seminando gioia e affettività.