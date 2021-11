3 Novembre 2021 21:06

Reggio Calabria: domani alla Mediterranea la conferenza dell’Ammiraglio Andrea Agostinelli, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

Giorno 4 novembre 2021 alle ore 9.30 nell’aula L6 del plesso di Architettura si terrà la conferenza dell’Ammiraglio Andrea Agostinelli Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio. La conferenza è rivolta agli studenti del Corso di Progettazione Architettonica 3 che nell’anno accademico 2021-’22 si confronteranno con il tema progettuale del Centro multifunzionale marittimo nell’area del Porto di Gioia Tauro. La costruzione dei servizi retro portuali costituisce la condizione necessaria per il completamento del sistema infrastrutturale e per dare corpo alla città del porto attraverso una vera integrazione territoriale e urbana con i comuni limitrofi e con la Città Metropolitana più in generale. Al progetto architettonico il compito d’intervenire in una realtà che, se da un lato costituisce un momento di grande innovazione tecnologica aperta a tutto il Mediterraneo, dall’altro deve avviare la lunga fase di completamento in un equilibrio tra architettura/paesaggio/infrastruttura.