Reggio Calabria, disperata raccolta fondi per provare a salvare 16enne di Gioia Tauro con grave malattia

3 Novembre 2021 11:44

Antonino, di soli 16 anni, ha bisogno urgente di un intervento salvavita in Australia: la raccolta fondi per aiutarlo

Una triste storia quella di Antonino, giovane ragazzo di soli 16 anni di Gioia Tauro affetto da lesione espansiva parieto tempo talamico destro con estensione bilaterale. I medici hanno purtroppo dato ad Antonino soli 6 mesi di vita e l’unico modo per salvargli la vita sarebbe affrontare un intervento in Australia. Il costo dell’operazione è di circa 100 mila euro e la famiglia purtroppo non ha le risorse economiche per sostenere le spese.

Per questo motivo è stata avviata una raccolta fondi su gofundme che potrebbe aiutare il giovane Antonino a vivere grazie all’intervento salvavita che andrebbe ad affrontare in Australia.

Anche un piccolo gesto da parte di ognuno di noi consente di dare speranze di vita ad Antonino. Per donare basta cliccare qui oppure effettuare una ricarica tramite PostePay oppure tramite Bonifico.

POSTEPAY

5333 1711 2190 6412

ANDILORO SERAFINA

NDLSFN75A54H224B

BONIFICO

IT 15E36 081051 382062 936063 03

ANDILORO SERAFINA