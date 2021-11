Reggio Calabria, il Consigliere Malaspina si dimette: “ora aspetto scatto d’orgoglio del Sindaco, mettetevi l’anima in pace e si torni al voto”

30 Novembre 2021 13:50

Dopo l’annuncio, l’atto ufficiale: anche il Consigliere di Reggio Attiva Nicola Malaspina si dimette

Lo aveva annunciato sui canali social qualche giorno fa, ma oggi ha provveduto ufficialmente a firmare l’atto: come concordato con tutti i partiti di centro destra, anche Reggio Attiva aderisce all’idea che l’unica strada percorribile siano le dimissioni in blocco di tutta la minoranza. Nella mattinata di oggi, quindi, il consigliere comunale di Reggio Attiva Nicola Malaspina ha rassegnato le sue, di dimissioni. Come tutti i suoi colleghi, anche Malaspina le ha firmate alla presenza del notaio dr. Stefano Poeta, il quale ha avuto anche la delega di consegnarle presso la segreteria generale di palazzo San Giorgio.

“A questo punto – si legge nella nota – Reggio Attiva si aspetta, da parte del Sindaco e da tutti i consiglieri di maggioranza, uno scatto d’orgoglio ed una manifestazione di amore nei confronti della città. Speriamo vivamente che, preso atto della situazione, ormai divenuta ingestibile, la maggioranza faccia in modo che la città torni al più presto al voto. Non ha più senso continuare a giocare, i reggini non meritano di assistere a questo ulteriore teatrino inscenato dal centro sinistra, finalizzato solo ed esclusivamente alla spartizione di poltrone. Mettetevi l’anima in pace, questa legislatura è ormai finita. Reggio ha bisogno di ricominciare per cercare di risorgere dalle macerie nella quale questa amministrazione la ha condotta”.

Nel frattempo si continua a lavorare per la composizione della nuova Giunta, con 6 nuovi Assessori guidati dal Sindaco facente funzioni Paolo Brunetti. Al momento, nonostante le dimissioni in blocco del centro destra, la strada pare essere quella di una “nuova squadra” che azzera praticamente le scelte di Falcomatà compiute poco più di un anno fa.