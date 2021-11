Reggio Calabria: convocato il consiglio comunale in seduta straordinaria, si discuterà di bilancio consolidato e Mediterranean Life

9 Novembre 2021 18:14

Reggio Calabria: il presidente Enzo Marra, ha convocato il consiglio comunale, in sessione straordinaria, per il 12 novembre

Il presidente del consiglio comunale di Reggio Calabria, Enzo Marra, ha convocato il consiglio comunale, in sessione straordinaria, per il giorno 12 novembre, alle ore 16:30, presso la sala consiliare di Palazzo San Giorgio anche in videoconferenza, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:

1) Approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2020 ai sensi dell’Art. 11-bis, D.L.GS. N. 118/2011;

2) Riconoscimento debiti fuori bilancio da gennaio a luglio 2021;

3) Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria N.124/2020;

4) Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza tribunale di Regio Calabria sezione Lavoro N.1076/2020;

5) Mozione richiesta alla regione Calabria per il riconoscimento dell’Elettrosensibilità quale malattia rara;

6) Mozione atto di indirizzo progetto di rilevanza strategica Mediterranean Life

7) Mozione su proposta progetto “Mediterranean Life” – Verifica possibilità di concordare accordo di programma Ex Art. 34 del D.L. GS 267/2000 e Art. 15 della L.R.. 19/02.

Nel caso la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta straordinaria di seconda convocazione il giorno 13 novembre alle ore 16:30.