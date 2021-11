Reggio Calabria: convocata la prima seduta del consiglio regionale

9 Novembre 2021 17:04

Reggio Calabria: il 15 novembre convocata la prima seduta del Consiglio regionale dopo le elezioni del 3 e 4 ottobre

Convocata la prima seduta del consiglio regionale della Calabria a Palazzo Campanella a Reggio. L’assemblea si terrà il prossimo 15 novembre alle ore 14:00 e si terrà a porte chiude come riporta la convocazione ufficiale: “stante l’emergenza epidemiologica in atto, si precisa che la seduta si terrà a porte chiuse e, pertanto, è consentito l’accesso in Aula solo ai consiglieri, agli assessori regionali e al personale espressamente autorizzato”. All’ordine del giorno l’elezione del presidente del consiglio regionale e dei due vicepresidenti. Oltre a loro verrà discussa anche l’elezione dei due consiglieri segretari-questori.