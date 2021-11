Reggio Calabria, continua il pericolo a Spirito Santo dopo la frana di ieri [FOTO]

18 Novembre 2021 15:23

Reggio Calabria: continua ancora a cadere terra dalla montagna a Spirito Santo

Continua a franare la collina di Spirito Santo interessata da un importante smottamento nella giornata di ieri sulla traversa Silvestrini. A causa della forte pioggia dei giorni scorsi, una grande quantità di terra è caduta dalla collina creando paura tra i residenti e anche alcuni danni non indifferente. Un’auto è stata colpita dalla frana e adesso la speranza dei residenti è che si possa intervenire prima possibile per mettere in sicurezza l’intera area ed evitare che una nuova ondata di maltempo, possa creare altri danni.