Reggio Calabria, terminano tragicamente le ricerche di Mario Massara: il condofurese è stato ritrovato morto

16 Novembre 2021 20:49

Sconvolta la località situata sulla costa jonica reggina: non si conoscono ancora le cause che hanno portato al decesso

E’ in lutto la comunità di Condofuri, Comune in provincia di Reggio Calabria. Si sono concluse tragicamente le ricerche di Mario Massara, 35enne di cui si erano perse le tracce da questa mattina. Il giovane è stato ritrovato morto e le autorità stanno in questo momento cercando di capire le cause di quanto accaduto. Grande tristezza per questa inaspettata tragedia e sono tanti sui social i messaggi di cordoglio: in molti lo ricordano come un ragazzo sensibile, dal cuore d’oro e amante della propria terra d’origine. Importante il suo lavoro per la comunità, era infatti membro della Fai Cisl (Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industria Italiana) e lottava per promuovere eventi a livello territoriale. Le autorità stanno cercando di raccogliere tutte le informazioni per capire quanto sia accaduto. Al dolore della famiglia, con immenso rispetto, si unisce anche la redazione di StrettoWeb.