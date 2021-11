Reggio Calabria, “Collegamenti Ferroviari Nord-Sud: quale futuro?”: il 20 novembre incontro sull’importanza dell’alta velocità

16 Novembre 2021 10:28

Sabato 20 novembre, alle ore 11:00, l’evento “Collegamenti Ferroviari Nord-Sud: quale futuro?”: dibattito sull’importanza dell’alta velocità e delle infrastrutture ferroviarie per la Calabria

Renzo Piano asserisce che “L’Europa è tutta una grande città, e il treno è la sua metropolitana. Da Parigi si va in treno a Londra, Bruxelles, Amsterdam. L’Europa è il mio Paese, è la mia città”, è arrivato il momento anche per la Calabria di entrare a far parte della grande città Europa.

Il piano per le “Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile” incorniciato nel più ampio Piano di Ripresa e Resilienza è strutturato in sei “Missioni”. La Missione n. 3 è dedicata alle “Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile” e stanzia complessivamente euro 31,4 miliardi, di cui 25,1 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 6,3 miliardi dal Fondo.

Il Piano, in particolare, prevede un importante investimento nei trasporti ferroviari ad alta velocità. Si prevede il completamento dei principali assi ferroviari ad alta velocità/alta capacità, per una spesa stimata in 13,2 miliardi, con l’obiettivo dell’integrazione fra questi e la rete ferroviaria regionale e la messa in sicurezza dell’intera rete.

Uno dei principali progetti estenderà l’Alta Velocità al Sud del nostro Paese, con la conclusione della direttrice Napoli-Bari, l’avanzamento ulteriore della Palermo-Catania-Messina e la realizzazione dei primi lotti funzionali delle direttrici Salerno-Reggio Calabria e Taranto-Potenza-Battipaglia.

L’associazione culturale “Da domani” in collaborazione con l’ordine degli ingegneri della Provincia di Reggio Calabria ha deciso di approfondire questa tematica che risulta prioritaria per uno sviluppo omogeneo dell’intera regione con l’obiettivo di evidenziare la reale portata dell’investimento analizzando in maniera puntuale e critica il progetto proposto.

L’incontro che si terrà presso la sala consiliare del Comune di Reggio Calabria, sabato 20 novembre alle ore 11.00, vedrà intervenire ospiti di rilievo nazionale e accademici esperti del settore.

Interverranno: il Prof. Ing. Corrado Rindone Dipartimento DIES dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria; il Prof. Ing. Francesco Russo Professore Ordinario di Trasporti presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria; l’Ing. Santo Marazzita Direttore Esercizio Ferroviaria “Ferrovie Della Calabria”; On. Wanda Ferro Vice Capogruppo alla Camera dei deputati per il partito Fratelli d’Italia sempre attenta alle problematiche della propria terra.

Modererà il Presidente dell’Associazione “Da Domani” Ing. Giuseppe Andrea Maiolo.