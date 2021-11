Reggio Calabria, il Centro Ellinomatheia presenta un nuovo PerCorso di Greco Antico per i giovani di sempre

15 Novembre 2021 12:24

Il Centro Ellinomatheia presenta un nuovo PerCorso di Greco Antico per i giovani di sempre

Succede spesso che la voglia di imparare il greco antico arrivi quando, per motivi di età, non è più possibile iscriversi al Liceo Classico. E allora? Perché privarsi del piacere di imparare? Seguendo il PerCorso di Greco antico per adulti si partecipa ad un Perìpatos (passeggiata) alla scoperta o riscoperta della Grecia Classica e della sua affascinante lingua e cultura. Si tratta dunque di un (per)corso che, com’è evidente, comprende la parola “corso”, ma va oltre, evocando piuttosto l’idea di un “cammino” sapienziale in una società in cui c’è molta scienza, ma non altrettanta sapienza, molta scienza, ma non altrettanta coscienza.

Le finalità sono pertanto due e verranno curate in contemporanea, intrecciandosi continuamente e alimentandosi l’una dell’altra. La prima, più tecnica, è fornire elementi basilari di conoscenza della lingua greca antica: lettura, scrittura, fondamenti di morfologia, sintassi e traduzione. La seconda, più ad ampio respiro, è avvicinare e far appassionare alla cultura classica, alle nostre radici, dare le chiavi giuste affinché questo cammino sia un’esperienza personale, per scoprire che ciò sembra “superato e fuori tempo” può invece dire e dare molto alle donne, agli uomini e ai giovani di sempre. Sono previsti 10 incontri in classe, presso la nuova sede del Centro Ellinomatheia in via Marsala 8A.

A conclusione del PerCorso, curato dal prof. S. Miceli e dalla prof.ssa V.Vourda, il programma prevede una passeggiata culturale per le vie dell’antica Rhegion e una visita virtuale del quartiere di Plaka, ovvero la città vecchia di Atene, ai piedi dell’Acropoli. Il Centro ELLINOMATHEIA ringrazia per l’amichevole partecipazione il prof. Daniele Castrizio e lo scrittore e giornalista greco Kostas Stoforos. Per info e iscrizioni contattare il centro ELLINOMATHEIA al 3287482118 (anche tramite Whatsapp) oppure via mail centroellinomatheia@gmail.com