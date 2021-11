Reggio Calabria, rimpasto anche nella Città Metropolitana: sospeso Neri, Carmelo Versace sarà il Vicesindaco

19 Novembre 2021 18:16

Avvicendamento anche all’interno di Palazzo Alvaro. Il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha disposto l’atto di nomina del vicesindaco della Città Metropolitana che sarà Carmelo Versace. “Il Vicesindaco Versace manterrà le deleghe delle quali si è fino ad oggi occupato. Il sindaco ha espresso un sincero ringraziamento per il lavoro svolto al già vicesindaco Armando Neri”, si legge nella nota ufficiale. Anche Neri infatti, per effetto della legge Severino, in seguito alla sentenza nel Processo Miramare, sarà sospeso dal suo incarico.