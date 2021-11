Reggio Calabria, che cos’è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e… coprire le buche con la spazzatura

19 Novembre 2021 11:49

Reggio Calabria, da via Villini Svizzeri la soluzione a due problemi atavici a cui nessuno aveva mia pensato: sarebbe sempre bastato coprire le buche con la spazzatura!

“Cos’è il genio? È fantasia, intuizione, decisione e velocità d’esecuzione“. Una perla, direttamente dal film “Amici Miei” (1975) diretto da Mario Monicelli. L’espressione si riferisce alla capacità di tirarsi fuori dai guai in una situazione, piuttosto difficile, con una furbata. Spesso la soluzione ai problemi ce l’abbiamo davanti agli occhi, ma non riusciamo a vederla poichè troppo impegnati a lamentarci. Buche nel manto stradale e discariche di spazzatura sui marciapiedi, ai bordi delle abitazioni, sono due dei problemi che da anni affliggono la città di Reggio Calabria. E se uno fosse la soluzione dell’altro? Abbiamo le buche, abbiamo la spazzatura… da via Villini Svizzeri il lampo di genio: coprire le voragini con i sacchetti. La segnalazione arriva da un lettore che alla redazione di StrettoWeb scrive: “buongiorno, finalmente il nostro Sindaco, fra le 1000 cose fatte nel suo secondo tempo, ha risolto in una unica soluzione il problema delle buche e della spazzatura. Ha iniziato da Via Villini Svizzeri. Mi raccomando cari concittadini, possibilmente dategli anche il terzo tempo, il quarto, il quinto etc. etc, etc.“.