Reggio Calabria, Brunetti: “lasciamo da parte rancori, il nostro compito è sfruttare opportunità irripetibili” [VIDEO]

26 Novembre 2021 15:15

Il Sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, ha spiegato qual è la situazione a Palazzo San Giorgio dopo il terremoto politico provocato dalla sentenza sul caso Miramare

“Ci sarà il momento in cui parleremo, e sarà il momento decisivo per la città. Stiamo ragionando con tutte le forze di maggioranza, anche con quelle di minoranza parleremo e già con qualcuno ci abbiamo parlato, perché è un momento molto delicato, non ci servono i colpi di testa, devono essere messi da parte rancori, arroganza e tutto ciò che non serve alla città”. Ad affermarlo il Sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, in risposta alle domande dei giornalisti presenti oggi a margine di una iniziativa con le scuole, sull’attuale momento di crisi politica della giunta comunale, a seguito della sospensione del sindaco Giuseppe Falcomatà a causa della condanna in primo grado al processo Miramare.

“Quando ho avuto l’onore di assumere questo incarico – ha aggiunto – ossia quando il sindaco Falcomatà ha voluto indicarmi come Vicesindaco di queste città, ci ho messo un quarto d’ora a mettere la firma su quel decreto per accettazione, perché capisco il carico di responsabilità che ho addosso. Ha prevalso la responsabilità personale e lasciare la città senza una guida. La maggioranza è stata rieletta con un programma preciso ed il nostro compito è portare a termine opportunità che per Reggio Calabria non si rivedranno mai più”. Ovviamente è chiaro il riferimento al Pnrr ed a tutti i progetti che dovranno essere presentati per non rischiare di perdere i fondi europei. Di seguito il link per l’intervista completa.