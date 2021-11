Reggio Calabria, il Comitato “Difendiamo l’Aeroporto dello Stretto da Milano”: “bene il raddoppio dei voli Ita su Milano”

10 Novembre 2021 12:26

Reggio Calabria, il Comitato “Difendiamo l’Aeroporto dello Stretto da Milano”: “l’auspicato raddoppio dei voli da e per Milano è realtà”

“Finalmente, dopo tante battaglie, comunicati, incontri del ‘Comitato difendiamo l’aeroporto dello stretto da Milano, l’auspicato raddoppio dei voli da e per Milano è realtà. Così come è realtà un’altra battaglia portata avanti dal Comitato: gli orari comodi per l’utenza”. E’ quanto scrive in una nota il “Comitato Difendiamo l’Aeroporto dello Stretto da Milano”. “Questo risultato positivo però non ci fa restare sereni perché si tratta di voli programmati solo a fine marzo. E dopo cosa succederà? Sarà una scelta temporaneo o definitiva? Ita, già Alitalia, darà continuità a questi voli? E su questo, come Comitato Difendiamo l’aeroporto dello stretto da Milano, così come abbiamo fatto sino ad oggi, continueremo a vigilare. Forti di un gruppo di reggini e messinesi che da tempo, costantemente, è diventato un cane da guardia. Invitiamo tutti gli interlocutori istituzionale a fare la loro parte. Dalla Regione, passando per Città Metropolitana, Comune di Reggio e Sacal. Solo così, lottando tutti assieme, i risultati arriveranno. In ultimo ringraziamo Ita. E chiediamo ufficialmente alla compagnia di bandiera come ‘Comitato Difendiamo l’Aeroporto dello stretto da Milano’ di continuare con questa programmazione”, conclude la nota.