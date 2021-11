Reggio Calabria, autobus bloccato dalla spazzatura in via Ciccarello: l’autista deve scendere a spostarla [GALLERY]

6 Novembre 2021 11:11

Un autobus resta bloccato dalla spazzatura presente in via Ciccarello: l’autista è costretto a scendere per spostarla e poter finalmente passare

Reggio Calabria è una città in cui non ci si annoia mai. Quando pensi di averle viste tutte, quando credi che niente possa più stupirti, ecco che arriva sempre qualcosa di nuovo che farà esplodere in te un fragoroso sentimento di sorpresa accompagnato dalle classiche espressioni: “foragabbu”, “uttana” o “malanova…”. Un lettore ha segnalato alla redazione di StrettoWeb un episodio, davvero da non credere, avvenuto quest’oggi in via Ciccarello. Un autobus è rimasto bloccato a causa della troppa spazzatura presente proprio in mezzo alla strada. L’autista, con grande senso civico e ancor più grande pazienza, è sceso dal mezzo e ha provveduto a spostare i sacchetti da solo. Un gesto, quello di “sporcarsi le mani”, che non era tenuto a fare, ma che ha consentito ai passeggeri del bus 16 di arrivare a destinazione.