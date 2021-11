Reggio Calabria, l’impietosa fine del tapis roulant: da simbolo del turismo ad area parcheggio [FOTO]

10 Novembre 2021 20:39

Nella città in cui la normalità sembra essere qualcosa di straordinario, c’è una struttura che più delle altre è diventata il simbolo dell’abbandono e del degrado. Parliamo del tapis roulant di Via Giudecca, un’opera funzionale per il centro storico di Reggio Calabria perché con la sua realizzazione avrebbe permesso di collegare il Corso Garibaldi e il Lungomare Falcomatà alla più alta Via Possidonea e alle Tre Fontane. La scala mobile è ormai inattiva da diverso tempo, ma questa volta è proprio il caso di dire che al peggio non c’è mai fine: eh si, perché se al mancato utilizzo e alla sporcizia ci si aggiunge anche il fatto che adesso l’area viene utilizzata come parcheggio da automobilisti incivile, allora il disagio è completato. Ebbene si, come testimonia la foto scattata da un nostro lettore e pubblicata in alto a corredo dell’articolo, si vede chiaramente che all’incrocio con Via Tripepi il proprietario di una Lancia ha avuto la brillantissima idea di sfruttare il punto inutilizzato per improvvisarci un bel “parcheggio alla reggina”. Non resta che prenderla a ridere, però l’episodio è emblematico, dovrebbe far riflettere. E così anche il tapis roulant, possibile icona del turismo e della modernità, resta nell’abbandono più totale e preda di persone prive di buon senso e amore verso la propria città.