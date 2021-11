Reggio Calabria, l’Associazione di volontariato Agiduemila presenta il suo calendario: nasce dall’espressione della gioia di vivere dei ragazzi del centro [INTERVISTE]

24 Novembre 2021 18:51

L’associazione di volontariato Agiduemila ha presentato questo pomeriggio, durante una conferenza stampa, un calendario realizzato dai ragazzi del centro, spiegando anche le iniziative del periodo natalizio

Questo pomeriggio a Reggio Calabria, presso i locali della Fondazione “La Provvidenza”, sita in via Trabocchetto 3, si è tenuta una conferenza stampa indetta da Sara Bottari, preside dell’Associazione di volontariato Agiduemila, e da Stefano lorfida, presidente dell’ Associazione culturale Anassilaos, per illustrare le iniziative previste nei prossimi mesi, al fine di arricchire il panorama delle offerte formative per i disabili adulti ospiti del Centro. Dopo i saluti del presidente lorfida, Sara Bottari ha illustrato il messaggio positivo che scaturisce dall’impegno di Agiduemila, profuso nell’arco di trent’anni, nel segno dell’affermazione dei diritti e dell’inclusione delle persone con disabilità. In questa direzione, ha ribadito Sara Bottari, va la realizzazione del calendario, una vetrina in cui viene espressa la gioia di vivere dei ragazzi, entusiastici protagonisti di variegate ed innovative esperienze laboratoriali.

Tra le varie iniziative, quelle di Leonardo Manganaro, che ha curato i disegni del calendario: “è uno strumento per conoscersi e per dare luce alle proprie immagini, ispirato alle quattro stagioni – ha detto ai nostri microfoni – Le immagini create provengono dal mio laboratorio, “L’allegro sole”.

Sara Bottari, la presidente dell’Associazione Agiduemila, ha invece spiegato che “quest’anno siamo ritornati con una particolare affermazione di originalità della nostra compagine. Nasciamo come 50 anni fa come associazione Scout, ma da 30 siamo operativi a Reggio Calabria con un centro che quotidianamente accoglie 18 ragazzi disabili e 8 operatori che si occupano di loro. Loro fanno diverse attività: musicoterapia, psicomotricità, attività artistiche, disegno”.

Sara Bottari, infine, ha illustrato le iniziative programmate: